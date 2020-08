Caieiras e região tem índices para avançar no Plano SP

A manutenção demanda mais a colaboração da população que ainda deve se preocupar com as questões de higiene e evitar aglomerações, ainda proibidas em todo estado. O uso da máscara também continua sendo obrigatório, passível de multa a quem não respeitar.

Com esse avanço, a normalidade toma forma na cidade. Por conta desse avanço mais que bem-vindo e com os rumores sobre o fechamento do hospital de campanha, o jornal Regional News entrevistou o prefeito Gersinho Romero. Os questionamentos foram feitos por leitores por meio das redes sociais, e-mail e envio de mensagens via WhatsApp.

De acordo com o administrador público, o Centro de Combate ao Coronavírus (hospital de campanha) foi criado para atender a massificação e fazer atendimentos de urgência durante o pico da pandemia. “Tem 30 leitos e entre 10 e 15% ocupados. Considerando termos um trato com a rede particular disponível com leitos que atendam a demanda atual, não compensa continuar como volume financeiro gasto no hospital de Campanha. O serviço será interrompido, frisando que mantemos ativo um convênio com o hospital particular da cidade para casos graves e de internação”, disse Gersinho, lembrando que, caso haja necessidade, o atendimento no hospital de campanha pode ser retomado.

O prefeito também celebrou o avanço de fase junto pano instituído pelo Governo do Estado. “Chegamos a fase amarela com possibilidade de avançar a verde. Estamos enfrentando a situação com bastante responsabilidade, mas precisamos que a população continue contribuindo. Se for sair, use máscara e os cuidados com a higiene devem ser mantidos”, destacou Gersinho Romero.