Caieiras e região entram na fase laranja. Quarentena em SP é prorrogada até 28 de junho

A Grande São Paulo, o litoral paulista e a cidade de Registro vão passar da fase vermelha (mais crítica) para a laranja (com menos restrições). Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Francisco Morato e Cajamar que formam o Cimbaju, Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do Juqueri, estão na lista dos municípios que avançaram de fase. As medidas de flexibilização passam a valer a partir de segunda-feira, 15.

Por outro lado, as cidades de Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, no interior paulista, foram reclassificadas na fase vermelha devido ao aumento da propagação do coronavírus. Com isso, volta a ser proibida a abertura do comércio não essencial nessas cidades.

“O governo de São Paulo decreta nova quarentena de 15 a 28 de junho, será o quinto período de quarentena no estado de São Paulo, esta nova quarentena será denominada quarentena heterogênea, onde será aplicado o Plano São Paulo. Será uma retomada consciente da economia por fases e por regiões conforme prevê o plano São Paulo, com cuidado, com segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e pela medicina e dessa orientação nós não nos afastaremos”, disse João Doria.

Classificação

Durante esse período de pandemia do coronavírus, as 17 regiões administrativas do estado foram classificadas em fases, que são divididas em cinco cores: vermelha, laranja, amarela, verde e azul.

Os critérios de posição das cidades por regiões e fases de cores levaram em conta a relação do número de leitos hospitalares, principalmente os de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, com o número de pessoas infectadas pela Covid-19.

Na fase vermelha não será permitida a abertura do comércio;

Na fase laranja será permitida a abertura do comércio com restrição;

Na fase amarela será permitida a abertura do comércio, mas com algumas restrições;

Na fase verde será permitida a abertura do comércio, ainda com algumas restrições;

E na fase azul será permitida a abertura total do comércio, sem restrições.

Caieiras e região na fase laranja

Com o avanço na classificação, as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Francisco Morato e Cajamar para a fase laranja, Caieiras, Franco da Rocha, Mairiporã, Francisco Morato e Cajamar podem, com restrições, reabrir alguns setores da economia, desde que aprovado pela Prefeitura do município.

Estão nessa lista:

Atividades imobiliárias

Escritórios

Concessionárias

Comércio

Shopping Center