Caieiras é reconhecida por redução no número de óbitos no trânsito

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito divulgou os resultados do Painel de Resultados do programa Respeito à Vida, que dão conta de que o município de Caieiras teve um ótimo desempenho no mês de maio quanto a redução no número de óbitos, como resultado de ações eficientes realizadas na cidade pelo Departamento de Trânsito e demais setores relacionados à segurança viária e preservação de vidas.