Caieiras é inscrita no Programa Habitacional “Nossa Casa”

A secretária de Planejamento e Habitação, Jailma Barbosa, explicou que, com isso, Caieiras receberá apoio através da modalidade “Nossa Casa-Preço Social”, no qual será ofertado um terreno pelo município e disponibilizado no site do programa. Segundo ela, as empresas que mostrarem interesse poderão participar da concorrência, e a vencedora será a que ofertar o maior número de unidades habitacionais a preço social.

“O objetivo desta ação é atender a crescente demanda por habitação a preços sociais em nosso município, promovendo a moradia acessível aos caieirenses”, ressaltou o prefeito Gersinho Romero.