Caieiras e cidades da região em quarentena

Em Caieiras, o decreto municipal para fechamento dos comércios entrou em vigor na sexta-feira, 20, mesmo dia que a prefeitura confirmou um caso na cidade. Criou alvoroço e dúvida entre os pequenos comerciantes e prestadores de serviços e muitos ainda abriram seus estabelecimentos no sábado, 21.

Na segunda-feira, 23, grande parte já obedecia a determinação e o cenário era de uma cidade sem muito barulho e pacata. Mesmo assim, por desconhecimento e ou teimosia foi possível notar muitas pessoas na porta dos bancos, incluindo idosos que fazem parte do grupo de risco.

Como ocorre em outras cidades, o movimento nos supermercados ainda é intenso, mas muitas pessoas passaram a utilizar máscaras, que ajuda evitar o contágio.

Os governos continuam se esforçando para evitar que o vírus circule e no Estado de São Paulo, o governador João Doria decretou quarentena de 15 dias a partir de 24 de março. A medida atinge mais de 54 milhões de habitantes e os 645 municípios poderá ser renovada, estendida ou suprimida, caso haja necessidade.

Somente os serviços considerados essenciais poderão funcionar, sendo eles: alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza, segurança, empresas de apoio à infraestrutura de logística, borracharia e oficinas de caminhão, carro e moto. A medida é um reforço ao alerta para que todos fiquem em casa.

A determinação faz sentido se levar em consideração que São Paulo representa o epicentro da crise do coronavírus no Brasil. O país tinha até a noite de terça-feira, 24, ao menos 34 mortes e 1.891 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. Das mortes confirmadas, 30 estão no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. O estado de São Paulo tem 745 casos confirmados. A região Sudeste responde por 60% dos casos de coronavírus no Brasil.

Cidades ‘quase’ vazias

Mesmo com a proibição de abertura de comércio e o pedido para que as pessoas fiquem em casa, de 21 a 24 foi possível registrar calmaria e ao mesmo tempo alvoroço em Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Perus.

O isolamento social embora não sendo seguido por muitos, é crucial para evitar a contaminação e ao mesmo tempo espalhar o vírus, no caso daqueles que nem sabem que estão infectados.

A presença de pessoas em filas de banco e casas lotéricas revoltou os que seguem à risca, principalmente em razão de existir idosos nessa aglomeração.

Mesmo existindo a necessidade de um ou de outro em sair às ruas por um motivo qualquer, assim como as autoridades, o jornal Regional News faz um apelo para que as pessoas fiquem em casa, respeitem esse isolamento para que não ocorra como em países em que o vírus se espalhou rapidamente e matou milhares de pessoas.