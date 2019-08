Caieiras e Cajamar recebem peça teatral gratuita que aborda edução no trânsito

As apresentações são gratuitas e abertas ao público. A iniciativa é uma realização do Ministério da Cidadania, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinada pela Urubupungá e produção do Grupo Komedi.

Entre janeiro e maio deste ano, a Região Metropolitana de São Paulo registrou 707 óbitos em acidentes de trânsito, segundo o banco de dados estadual Infosiga. Os dados apontam para um aumento de mortes em vias públicas na região, já que no mesmo período do ano anterior foram registradas 680 acidentes fatais.

Por meio das artes cênicas, o projeto busca informar, prioritariamente crianças, sobre a importância em agir com respeito e seguranças quando se circula em ruas, avenidas e rodovias. Para isso, conta a história de um jovem Jabuti que, cansado de ser o mais lento da floresta, decide usar sua enorme capacidade inventiva para desenvolver o veículo mais rápido da floresta. Ronin só não imaginava a bagunça que sua invenção ia causar. Além das apresentações teatrais, as crianças irão receber livros que aborda a temática.

“Discutir educação no transito com crianças é a garantia que teremos pedestres e motoristas mais responsáveis no futuro. Com esse projeto teatral, levamos a alunos de Caeiras informação e entretenimento, sempre com o foco em formar cidadãos mais conscientes”, afirma Fellipe Rossi, supervisor de eventos do Grupo Komedi.

“É com alegria e satisfação que patrocinamos esse projeto, que garante acesso à arte e educação no trânsito. De forma lúdica e mágica, o teatro proporciona diversão às crianças, enquanto aprendem lições de cidadania”, disse Julio Marques, diretor de RH Corporativo do Grupo NSO, que a Urubupungá faz parte.

Serviço

Espetáculo Ronin – O Jabuti Veloz!

Caieiras

Quando: 2 de setembro de 2019, às 10h

Onde: EMEF Lourides Dell Porto – Rua Cardeal, s/ nº – Portal das Laranjeiras – Caieiras

Cajamar

Quando: 3 de setembro de 2019, às 10h e 14h

Onde: EMEB Prof Antonio Carlos Carvalho – R: Rubens Barbosa, 250 – Jd. Nova Jordanesia – Cajamar