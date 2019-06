Caieiras é bicampeã do 33º Open & Master de Natação

A delegação caieirense ficou em primeiro lugar, no resultado geral de equipes, com 516 pontos, alcançado com medalhas de ouro no revezamento (50m) – Absoluto, com o tempo 01:51.73, nos 50m Borboleta (15 a 16 anos e 19 a 24 anos masculino e 19 anos ou mais feminino), nos 50m nado peito masculino (15 a 16 anos e 19 a 24 anos), nos 50m nado crawl masculino (11 a 12 anos, 15 a 16 anos, 19 a 24 anos e 25 a 29 anos) e também no feminino 11 a 12 anos, 17 a 18 anos, 19 a 24 anos e 25 a 29 anos, nos 50m nado costas masculino (15 a 16 anos, 19 a 24 anos e 25 a 29 anos) e nos 50m nado costas feminino (19 anos ou mais), entre outros resultados muito satisfatórios.

O prefeito Gersinho Romero tem como objetivo em sua gestão, fomentar o esporte na cidade, para proporcionar novas oportunidades aos atletas regionais, e auxiliar no desenvolvimento social por meio da prática esportiva.