Caieiras disponibiliza aparelho de glicemia para insulinodependentes

De acordo com a prefeitura, essa iniciativa visa colaborar para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Por essa razão, regularizou o fornecimento do produto.

A distribuição é voltada apenas para moradores de Caieiras cadastrados nas UBS que realizam regularmente acompanhamento médico e que possuam relatório médico relatando a necessidade do controle glicêmico rigoroso, diário para administração da insulina.

A Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela distribuição do aparelho, alerta que o controle realizado via glicosímetro não substitui de maneira alguma as visitas regulares ao seu médico.