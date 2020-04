Caieiras deu início ao pagamento do vale-gás. Saiba se você tem direito

A entrega, conforme divulgado anteriormente, segue um calendário próprio do benefício emergencial para receber o auxílio. Confira a tabela no final da matéria.

A ação faz parte do programa “Caieiras Estende a Mão” que prevê ações emergenciais para apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica residentes no município de Caieiras, durante a crise provocada pelo coronavírus.

Quem tem direito?

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ativas no município de Caieiras no mês de Abril de 2020.

Como confirmar se tenho direito a este auxílio emergencial?

Realizando contato telefônico com o Setor Bolsa Família, por meio dos números 4442-0141 ou 4605-8529. Os esclarecimentos serão realizados apenas por telefone.

Como ter acesso a este auxílio emergencial?

As famílias deverão seguir um calendário próprio do benefício emergencial “Vale-Gás – Caieiras”, conforme tabela.

É importante ressaltar que esta tabela não influencia a tabela federal utilizada para os pagamentos do Benefício Bolsa Família.

Onde retirar o “Vale Gás – Caieiras”?

Conforme a tabela abaixo, o Responsável Familiar deverá comparecer ao Setor Bolsa Família localizado na Rua Argentina, 234 – Centro / Caieiras (próximo ao Cemitério da Saudade) no horário das 09h às 16h.

Após retirada do “vale” a família deverá comparecer aos locais de venda credenciados com o vasilhame (botijão) vazio e entregar o “vale-gás” para concluir a aquisição da carga do gás.

Mais informações ou dúvidas, entre em contato pelos telefones 4605-8529 ou 4442-0141.