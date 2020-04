Caieiras dará início ao pagamento do vale-gás

Dentre as ações, será fornecido um vale no valor de R$72,00 para aquisição de abastecimento de gás.

Quem tem direito?

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ativas no município de Caieiras no mês de Abril de 2020.

Como confirmar se tenho direito a este auxílio emergencial?

Realizando contato telefônico com o Setor Bolsa Família, por meio dos números 4442-0141 ou 4605-8529. Os esclarecimentos serão realizados apenas por telefone.

Como ter acesso a este auxílio emergencial?

As famílias deverão seguir um calendário próprio do benefício emergencial “Vale-Gás – Caieiras”, conforme tabela.

É importante ressaltar que esta tabela não influencia a tabela federal utilizada para os pagamentos do Benefício Bolsa Família.

Onde retirar o “Vale Gás – Caieiras”?

Conforme a tabela abaixo, o Responsável Familiar deverá comparecer ao Setor Bolsa Família localizado na Rua Argentina, 234 – Centro / Caieiras (próximo ao Cemitério da Saudade) no horário das 09h às 16h.

Após retirada do “vale” a família deverá comparecer aos locais de venda credenciados com o vasilhame (botijão) vazio e entregar o “vale-gás” para concluir a aquisição da carga do gás.