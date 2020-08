Caieiras dará início a ‘Semana do Bebê’

O evento, que é focado na valorização e incentivo à criação de políticas públicas voltadas para a Primeiríssima Infância, contará neste ano com palestras online, galeria de fotos com o tema “Cuidando dos bebês em tempo de Pandemia”, nomeação do “Bebê da Cidade” e a tradicional passeata, que neste ano ocorrerá em formato de carreata e que tem como objetivo dar visibilidade à causa.

As palestras são abertas e você pode se inscrever através do link que está disponível no site da Prefeitura de Caieiras (caieiras.sp.gov.br) e da Secretaria de Educação (educacao.caieiras.sp.gov.br).