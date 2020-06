Caieiras dá início ao atendimento virtual na área da Saúde

Isso foi possível por meio de uma inovação colocada em prática pelo prefeito Gersinho Romero: a possibilidade de atendimento por telemedicina, ou seja, atendimento médico à distância.

Desde segunda-feira, 8, a Secretaria da Saúde de Caieiras deu início à retomada de suas atividades nos atendimentos da Atenção Básica, respeitando e adotando todos os requisitos para preservar o distanciamento social tão necessário no combate à COVID-19, em concordância e atendimento ao Decreto Municipal 8272/2020.

Inicialmente o teleatendimento será voltado para o monitoramento dos munícipes que foram notificados e diagnosticados com a COVID-19, avaliando a evolução do paciente e possíveis problemas causados durante o tratamento e processo de cura.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o atendimento retornará gradativamente, com o agendamento dos atendimentos médicos. No entanto, em respeito ao artigo 7° do Decreto Municipal 8272/2020, os profissionais médicos acima de 60 anos e/ou dentro dos grupos de risco atenderão por telemedicina, assim preservando-os de contato pessoal com os pacientes e minimizando os riscos de contágio.

A medida que os agendamentos forem sendo realizados, respeitando o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde para a realização do atendimento por telemedicina, os médicos passam a atuar diretamente nas suas atribuições e rotinas normais.

A Secretaria passou a contar com uma central de telemedicina para realização dos atendimentos, oferecendo toda a estrutura física, de equipamentos e recursos necessárias para que os atendimentos ocorram da melhor maneira possível.

Conforme os agendamentos com os pacientes forem sendo realizados, a Secretaria também estuda a possibilidade de proporcionar estrutura física e equipamentos em algumas unidades de saúde para evitar a ausência na consulta nos casos em que o munícipe não possua condições de participar do atendimento por telemedicina.

Segundo a Secretaria, todos os munícipes que tiveram suas consultas canceladas devido à pandemia, receberão o contato para reagendamento. Portanto, aguardem o contato, para evitar aglomeração e manter a restrição com o Distanciamento Social.