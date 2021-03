Caieiras começa vacinar idosos com mais de 69 anos no dia 24

De acordo com o governo municipal, a imunização será feita no CIAS e UBS Laranjeiras por livre demanda e, nas demais UBSs que contam com sala de vacina, apenas por agendamento.

Será feita também, a aplicação da 2º dose aos idosos que tomaram a 1º dose da Coronavac, que estejam dentro do intervalo de 21 a 28 dias.

Para receber as doses, basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência.