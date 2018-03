Caieiras começa apresentar mudanças

O jornal Regional News contribui com essa ação ouvindo da população os problemas enfrentados e levando a conhecimento das autoridades, responsáveis pelas soluções.

O prefeito Gerson Romero que está demonstrando comprometimento com a cidade, semanalmente, fala com exclusividade ao jornal, sobre temas que dependem de sua determinação para serem resolvidos. Essa semana, os assuntos esclarecidos pelo administrador envolvem a polêmica sobre o funcionário do setor de Educação não poder comer a merenda escolar oferecida aos alunos, iluminação pública que ainda apresenta problemas, manutenção de espaços públicos no Jardim Esperança e Nova Era, além de um convênio que garantirá internet gratuita aos caieirenses.

Desses itens, o de maior repercussão nas redes sociais e durante a mais recente sessão da Câmara Municipal, envolve a questão da merenda escolar. Até então autorizada servir comida aos professores e demais servidores da pasta, a alimentação foi retirada e causou polêmica. Muitos consideraram um absurdo a deliberação e o prefeito fez questão de esclarecer o que ocorreu.

De acordo com Gersinho, trata-se de uma determinação que partiu do Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação fiscalizado pelo Tribunal de Contas e está ocorrendo em todo estado. “Não é o prefeito que está tirando a merenda dos professores. A verba que vem para a merenda obriga a gastar com os alunos e não com funcionários. Por esse motivo, fomos obrigados a seguir essa determinação”, disse. “Não é em Caieiras e sim em todos os municípios do Estado”, esclareceu.

Referente à iluminação pública, ainda com casos pendentes, o prefeito falou não estar de acordo como ele gostaria e que contratou mais pessoas para realizar o trabalho e equilibrar a situação. “As pessoas podem e devem continuar encaminhando reclamações para Ouvidoria para o pedido entrar na programação”, pediu.

Quanto às quadras que precisam de reforma no Jardim Esperança e Nova Era, reforçou o que a Secretaria de Obras já tinha informado sobre a reforma desses espaços e acrescentou sobre recuperação da piscina que fica no ginásio. “Para a quadra de areia temos licitação em andamento e ela será transformada em grama sintética. Outros serviços já estão sendo realizados. São pequenas coisas, mas de grande valia para o bairro”, falou.

Por fim, anunciou outra conquista para a cidade. Declarou que esteve em Brasília recentemente e assinou um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia para implantar uma internet acessível ao povo caieirense. “É mais uma conquista e aos poucos vamos colocando a casa em ordem”, destacou Gersinho.