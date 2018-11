Caieiras começa a recuperar níveis de empregos formais

Caieiras e região começam a mostrar uma pequena melhora no mercado formal. Na terça-feira, 13, foram realizados três processos seletivos para as áreas de comércio e serviços, resultado dessa pequena melhora no mercado de trabalho e de oportunidades temporárias de final de ano. Somente de segunda, 11, a quarta-feira, 14, mais de 300 pessoas foram encaminhadas para processos seletivos.

“Ainda estamos distante de recuperar os níveis de emprego dos anos anteriores, porém, o fato de o desemprego ter caído demonstra o otimismo das empresas região para os próximos anos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e de Emprego, Fredy Arl Schnell.

Segundo ele, as ações do Plano de Governo do prefeito Gersinho Romero e do vice Adriano Sopó no que diz respeito ao acesso e instalação de novas empresas fazem parte de um planejamento para proporcionar novos investimentos na região e, consequentemente, mais emprego e renda.