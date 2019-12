Caieiras chega aos 61 anos repaginada e com festa

A repaginada pode ser notada com obras espalhadas pelos bairros a região central.

Para comemorar uma programação com a realização de eventos e inauguração de obras foi lançada pela prefeitura.

Um dos shows ocorre no dia 14 com a apresentação da dupla Fernando e Sorocaba. O evento é gratuito e será realizado a partir das 18 horas na Arena Laranjeiras, na Avenida Emancipador Ivo Manoel, no Portal. Hiago & Gabriel, Letícia Alves, Marcos & Mayara e Renan Augusto completam a programação.

Ação Cidadania

No dia 15 de dezembro, será realizado mais uma edição do Ação Cidadania. O evento será feito no Velódromo Municipal “Agenor M. da Silva (Zague)”, que passou por reforma e também será entregue repaginado a população.

Na programação, estão shows musicais, atividades esportivas e culturais, praça de alimentação e vários brinquedos infláveis para a diversão das crianças e, para os adultos, o sorteio do veículo 0Km do IPTU Premiado.

O Velódromo fica na Rua João Dártora, Nºs 146-152, no Jardim São Francisco.

Natal para Todos

O “Natal para Todos” continua levando a doçura e promovendo boas lembranças na Praça Pró-polo. O espaço está repleto de luzes, cores e um cenário tematizado com figuras importantes acerca do tema, como a doceira e poeta goiana Cora Coralina, além de homenagear duas personalidades muito conhecidas da cidade: Rosa S. Pasin Aguiar (Rosinha Pasin) e Edviges Godoy Cardoso (Dona “Duviges”).

O Papai Noel estará na Praça Pró-Polo até o dia 22, sempre a partir das 19 horas. O artesanato caieirense também estará presente em todos os dias mostrando todo o seu potencial.

Inaugurações

Sábado, 14

– Entrega da Reforma da Pista de Atletismo – 10h

Estádio Municipal “Carlos Ferracini”

R. Portugal, 300 – Centro

– Inauguração do Galpão da Rua Itapeva “Salas Multiuso” – 14h

R. Itapeva, 80 – Serpa

Domingo, 15

– Missa da Cidade – 61 Anos – 09h

Igreja Matriz Santo Antônio – R. João XXIII, 2-80 – Centro

– Entrega da reforma do Velódromo “Agenor M. da Silva (Zague)”, do Centro de Eventos “Nivaldo Soares”, Ação Cidadania de Aniversário e Sorteio do Carro 0km do IPTU Premiado – das 10h às 16h

Sábado, 21

– Futebol Solidário “Amigos do Marcos Assunção” – 10h

Estádio Municipal “Carlos Ferracini”

R. Portugal, 300 – Centro

Domingo, 22

-Inauguração da Praça da Rua Thomaz Parizotto – 08h30min

R. Thomaz Parizotto- Vila dos Pinheiros

– Inauguração da Praça da Rua Floriano Peixoto – 10h30min

R. Floriano Peixoto – Jd. Marcelino