Caieiras chega aos 60 anos com festa

Na quinta-feira, 13, às 18 horas, ocorre no Centro Cultural o encerramento da Copa Cimbaju que teve início em junho desse ano. A competição reuniu mais de 3500 atletas dos municípios de Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã.

No mesmo dia, às 20 horas, ocorre a abertura do Caieiras Fest. Se apresentam Letícia Alves, a dupla Guilherme e Leonardo e os Amigos da Música Sertaneja abrem o show de Gusttavo Lima.

Na sexta-feira, 14, data de aniversário da cidade, mais atrações. Às 20 horas, ocorre o segundo dia do Caieiras Fest com shows de Marcos e Mayara, Renan Augusto e Hiago e Gabriel abrindo o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Para que curte o som do Capital Inicial, no sábado, 15, é a vez da apresentação deste tradicional conjunto do rock nacional. O evento tem início as 20 horas com o show de das bandas Deplay, Gatos Feios e Porão 281.

No domingo, 16, as atividades começam as 8 horas com a realização da Corrida a Caminha do Sesi, no Estádio Municipal Carlos Ferracini. Às 20 horas, ocorre o encerramento do Caieiras Fest com as apresentações de Allan Machado e Fabiano Faioli e banda que antecedem o show do grupo Exaltasamba.

No sábado, 22, o tradicional jogo dos Amigos do Marcos Assunção, no Estádio Municipal, reúne atletas para uma partida amistosa.

Quem ainda não viu o projeto “Natal para todos”, na Praça Pró-polo, tem até o 23 de dezembro para visitar o espaço e o Papai Noel que recebe as crianças todos os dias às 20 horas.

Caieiras Fest

O evento é uma realização da Federação de Rodeios do Estado de São Paulo – FRSP, e tem apoio cultural da prefeitura de Caieiras, que tem como objetivo o fomento e o desenvolvimento artístico-cultural.

O evento de grande porte reunirá muita música, gastronomia e diversão com toda a infraestrutura para acolher de melhor forma o público, artistas e patrocinadores, com camarotes, praça de alimentação, parque de diversão, banheiros químicos, amplo estacionamento, seguranças, brigadistas, equipe de organização e profissionais da saúde com ambulâncias.

Nos dias 13 e 14 estarão disponíveis ingressos a preços populares; no dia 15, a entrada será 1 quilo de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade e, no dia 16, o acesso será gratuito. Mais informações no site www.itsingressos.com.br,

A festa será realizada na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, Km 37,5 no Serpa.