Caieiras avança no quesito coleta seletiva

A Cooperativa é formada por catadores e recicladores do município, seguindo as normas legais, necessárias para sua formação que, portanto, está registrada e legalizada. O Galpão da Cooperativa está localizado ao lado da UBS do Jardim Vera Tereza.

A 3CR efetuará a coleta seletiva em todo o município e a gestão do galpão será feita pela cooperativa de catadores formada durante a implantação do Programa Coleta Seletiva. Com isso, a prefeitura coloca em prática ações socialmente justas, incluindo os catadores e as pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de ações de capacitação e de gestão empreendedora, além do incentivo a propostas economicamente viáveis.

O programa de Coleta Seletiva, desenvolvido em parceria com a UVS Essencis Caieiras, é uma das principais ações desenvolvidas no município para estimular os caieirenses a realizar a separação adequada dos materiais destinados à reciclagem.

Por meio dos PEV’s, Ponto de Entrega Voluntária, que atualmente são 14 na cidade, a população pode levar materiais recicláveis aos locais, e assim, colaborar com o meio ambiente. Mas por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus os PEVs estão com o recebimento suspenso.

Através desse projeto de reciclagem, Caieiras dissemina a cultura de separação dos resíduos, a redução no consumo e a reutilização. “Os catadores de recicláveis têm um papel muito importante e que, se não prestarmos atenção, pode até passar despercebido. A abertura formal da Cooperativa é um passo muito importante para o município e principalmente para eles, que agora contam com uma instituição que vai permitir que eles tenham um local adequado para trabalhar e gerar renda e desenvolvimento para si e suas famílias, ampliando ainda mais a sustentabilidade em nossa Cidade”, destacou o prefeito Gersinho Romero.