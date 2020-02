Caieiras avança na implantação de ações da Política Nacional de Resíduos Sólidos

Essa é uma parceria da Prefeitura de Caieiras com o Programa Município VerdeAzul, do Governo do Estado, e a empresa Green Eletron, que será a encarregada a destinar corretamente os materiais, que serão 100% reciclados. Vale ressaltar que essa empresa é certificada e recomendada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Os munícipes que queiram descartar pilhas e baterias devem levar os materiais no 1º andar do Paço Municipal, localizado na Av. Prof. Carvalho Pinto, 207 – Centro, e descartar no local sinalizado, o qual também terá uma placa explicativa. É importante salientar que o descarte só acontece na Prefeitura.

As pilhas e baterias possuem metais pesados e tóxicos, além de soluções concentradas que prejudicam o meio ambiente e a saúde, por conta disso, é de extrema importância que todos colaborem e descarte os materiais no lugar adequado.