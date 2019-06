Caieiras aprova novo Estatuto dos Servidores Públicos

O projeto proposto pelo administrador público teve como objetivo a valorização do servidor e a implementação de direitos e garantias em consonância com as normas federais atuais e os julgados dos Tribunais Estaduais. A proposta foi amplamente discutida com os servidores públicos em três audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal, com o apoio dos parlamentares.

Em entrevista ao jornal Regional News, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Dr. Wladimir Panelli, falou a respeito do projeto que considera um dos mais importantes de sua carreira política.

“Há três meses em conversa com o prefeito Gersinho Romero, que se mostra amigo do funcionário público, decidimos construir um projeto para que déssemos o justo ao funcionário, contemplá-lo com o mínimo. Esse estatuto foi criado e veio para Câmara e os vereadores o aperfeiçoaram em audiências púbicas com a participação dos funcionários. Alguns pontos como licença-prêmio, insalubridade e periculosidade dos vigias, auxilio transporte, entre outros que não estavam inseridos foram contemplados e posso dizer que ficou um estatuto bem completo”, declarou.

De acordo com divulgação da prefeitura, o novo Estatuto preserva direitos já contemplados anteriormente e traz inovações significativas em benefício dos servidores, como a previsão do plano de carreira; a gratificação por níveis a cada cinco anos de exercício; ampliação do salário-família e da licença paternidade, esta última extensiva ao pai adotante; e a concessão do vale transporte.

“Muito do que era reivindicado pelo servidor foi atendido e posso dizer que está entre os melhores projetos e talvez o mais responsável nessa minha carreira com vereador e presidente da Casa de Leis”, disse Panelli.

Pontes e viadutos

Na mesma entrevista o parlamentar também falou de uma indicação onde pede que a Administração Municipal se mobilize, realizando vistorias técnicas aprofundadas e detalhadas em todos os viadutos, pontes e pontilhões existentes no município.

“O motivo dessa indicação é o que estamos vendo em São Paulo com pontes caindo causando um transtorno gigantesco. Não adianta remediar depois que aconteceu. Pensando nisso fiz essa solicitação”, revelou.

Segundo Dr. Panelli, uma das preocupações é com o viaduto da entrada da cidade. “É um importante acesso e que se tiver problemas vai gerar muitos problemas no trânsito. Tem ainda o do Jardim Esperança que é muito antigo, bem como a passarela no Vera Tereza. Os dois nunca receberam manutenção. Então, meu pedido é para que o prefeito se concentre em fazer uma revisão dessas pontes e se precisar e fazer intervenções”, finalizou.