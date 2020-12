Caieiras apresenta saldo positivo de empregos

Um levantamento do CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, órgão ligado Ministério da Economia, aponta que Caieiras vem apresentando saldo positivo de empregos com carteira assinada nos últimos 4 meses. Esses dados fizeram com município acumulasse, até outubro de 2020, mais de 19 mil empregos, gerando um superávit de vagas em plena pandemia, se comparado com dezembro de 2019.