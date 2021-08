Caieiras aplicou mais de 76 mil doses da vacina contra a Covid

De acordo com o governo municipal, do total de vacinados até o momento 54.971 pessoas tomaram a primeira dose. A segunda rodada de vacinas foi destinada a 18.517 caieirenses. Outros 2.800 cidadãos receberam a dose única.

O cronograma atual atende pessoas com 22 anos ou mais. Confira:

09/08: pessoas com 22 anos

10/08: pessoas com 21 anos

11/08: pessoas com 20 anos

12/08: pessoas com 19 anos

13/08: pessoas com 18 anos

Já a segunda dose pode ser tomada por pessoas com idade entre entre 50 e 59 anos. Para saber se você já tem direito, verifique a carteirinha de vacinação, veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, não esqueça de vacinar. Para receber a dose da vacina, apresente documento com foto e comprovante de residência.

A vacina pode ser tomada nos seguintes endereços:

Drive-thru da UBS Nova Era de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

UBSs: Laranjeiras, Cias, Vl. dos Pinheiros, Vila Rosina, Morro Grande e Jd. Marcelino, das 7h às 16h.

De acordo com a prefeitura, todos que receberam a primeira dose em Caieiras, tem a segunda garantida.