Caieiras aplica vacina contra o Sarampo

Devido a gravidade, papais e mamães, não deixem de demonstrar cuidado pela saúde dos seus filhos, procure a UBS mais próxima e atualize a carteira de vacinação.

De acordo com a prefeitura, para os profissionais da saúde, a vacinação contra o sarampo será simultânea ao da gripe, ou seja, as duas vacinas poderão ser aplicadas no mesmo dia, o que é recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações.

Para receber as doses, o profissional precisará comprovar que atua na área da saúde, portando documento como: registro de classe, holerite, crachá ou qualquer outro documento que comprove o vínculo.