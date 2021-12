Caieiras aplica dose de reforço da Pfizer para quem tomou Janssen

dir="auto">O Ministério da Saúde recomenda que uma segunda dose da vacina da Janssen seja aplicada aqueles que tomaram a primeira dose do mesmo imunizante. A orientação é que o reforço ocorra entre dois e seis meses depois da primeira aplicação.

Os lotes da vacina Janssen já estão no Brasil e, no momento, encontram-se em análise no INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, para serem enviados aos Estados e Municípios.

De acordo com a prefeitura de Caieiras, apesar da recomendação, existe outra opção para os que se vacinaram com a dose única: receber a vacina da Pfizer, que também poderá ser utilizada como dose de reforço, caso o imunizante da Janssen esteja indisponível no município até o fim do prazo para receber a 2ª dose.