Caieiras aplica a terceira dose da vacina em idosos e profissionais da saúde

O reforço é destinado a idosos com 60 anos ou mais que já completaram o seu esquema vacinal com a 2ª dose, há pelo menos seis meses e profissionais de Saúde que já completaram o seu esquema vacinal com a 2ª dose, há pelo menos seis meses.

A imunização ocorre na UBS Nova Era pelo sistema Drive-Thru, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas; livre demanda nos postos de saúde de Laranjeiras, Cias, Jardim Nova Era e Vila dos Pinheiros; por agendamento na unidades da Vila Rosina, Morro Grande e Jardim Marcelino.

Contatos para agendamento:

UBS Vila Rosina: (11) 4899-4408

UBS Morro Grande: (11) 4442-5522

UBS Jd. Marcelino: (11) 4605-3653

Em todas as ocasiões, é necessário apresentar documento original com foto e a carteirinha de vacinação.