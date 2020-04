Caieiras anuncia hospital de campanha no combate ao coronavírus

Diferentemente das cidades que estão montando hospitais de campanha, em Caieiras, ele não será numa tenda, mas sim na UBS de Laranjeiras, antiga Policlínica, local que fora projetado para que futuramente abrigasse um Pronto Atendimento e que, portanto, está mais adequado e preparado para acomodar os infectados pela COVID-19 sem improvisos.

Segundo a municipalidade, além dos leitos semi-intensivos no novo Centro Médico, o município conta ainda com mais cinco deste mesmo modelo no Pronto Atendimento “Rosa Santa Pasin Aguiar” prontos para receber os pacientes. Todos estes leitos semi-intensivos contam com aparelhos respiradores. A UBS que hoje lá funciona terá os atendimentos transferidos para o prédio da antiga subprefeitura, na Avenida Pauliceia, lugar também de fácil acesso.

O prefeito Gersinho Romero falou sobre esse hospital. “Cumprindo com a minha palavra anuncio que Caieiras vai ter um Hospital de Campanha contra a COVID-19. Mas não será um Hospital de Campanha montado numa tenda, com estrutura improvisada. Será sim um Centro Médico contra a COVID-19, lá na UBS Laranjeiras, antiga Policlínica, local que já foi pensado para ser um Pronto Atendimento, quando necessário, com toda a estrutura já pronta para receber os respiradores e demais equipamentos médicos, equipamento de Raio-X, acesso fácil para as ambulâncias, entre muitas outras vantagens”comentou.

O gestor público reforçou o que será oferecido nesse hospital. “Lá estarão, 24 horas por dia, mais de trinta profissionais da saúde, entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem com o único e exclusivo foco de salvar vidas contra essa doença. A UBS que hoje lá funciona terá os atendimentos transferidos para o prédio da antiga Subprefeitura, na Avenida Pauliceia, lugar também de fácil acesso”, destacou.