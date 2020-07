Caieiras amplia a oferta de testagem de COVID-19

Estão credenciados junto ao Ministério da Saúde quatro Centros de Atendimento para o Novo Coronavírus, localizados no pronto-atendimento e nas UBS Jardim Vera Tereza, Laranjeiras e Nova Era.

O pronto-atendimento oferece consultas médicas 24 horas, em ambiente separado das demais consultas. Já as UBS, credenciadas como Centro de Atendimento COVID-19, atendem de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas, com testagem dos pacientes sintomáticos de acordo com avaliação da equipe de saúde.

As outras Unidades Básicas de Saúde priorizarão os demais atendimentos, tais como pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso e, se na ocasião do atendimento, o profissional de saúde identificar casos suspeitos, estes também serão submetidos à testagem para o apoio diagnóstico.

A equipe técnica da Secretaria da Saúde informa que é muito importante que a população compreenda que cada caso recomenda um tipo de testagem específica, com período de coleta determinado pela data dos primeiros sintomas.

Somente um profissional de saúde capacitado poderá determinar a data correta da coleta a fim de evitar resultados falso-negativos.

Principais sintomas

Febre

Tosse

Dor de garganta

Coriza

Perda de Olfato/paladar

Mialgia

Dificuldade respiratória