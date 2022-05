Caieiras adota o protocolo online

Segundo a prefeitura, com este serviço o cidadão não precisa ir pessoalmente ao setor para registrar sua demanda, bastando preencher o formulário no site com a solicitação e toda interação será feita de modo eletrônico, através do e-mail cadastrado.

Além de economizar recursos naturais, como papel, quantidade de pessoal no atendimento presencial, também haverá comodidade e agilidade no acompanhamento dos processos, pois através do Protocolo Online o contribuinte saberá, exatamente, em que etapa do processo a sua solicitação está.