Secretarias adotam novo sistema para divulgar dados da Covid-19

A mudança ocorreu após pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação junto a população. Essa decisão tem anuência da Secretaria Municipal da Saúde.

A nota encaminhada a imprensa diz o seguinte: “Como falamos desde o início da pandemia, prezamos pelo compromisso e transparência para com você, cidadão caieirense. Por isso, ouvindo as sugestões que vocês apontaram na pesquisa que a Secretaria de Comunicação realizou, e por determinação do Chefe do Executivo municipal, decidimos, em comum acordo com a Secretaria da Saúde, mudar a forma de divulgação dos dados sobre a COVID-19”.

Ainda no comunicado, a prefeitura reforça a importância das pessoas, se puderem, ficar em casa. “Caso precise sair para resolver alguma pendência nos serviços essenciais, utilize máscara e leve consigo álcool gel”.

Confira na tabela abaixo os números referentes ao coronavírus em Caieiras: