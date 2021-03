Caieiras adia retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino

De acordo com a Secretaria de Educação, a decisão foi tomada após encontro dia 24/02/2021 entre os prefeitos do Consórcio CIMBAJU que é composto pelas cidades de Cajamar, Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras e Francisco Morato.

Tal medida visa garantir a saúde, segurança sanitária e contenção do agravamento da pandemia da COVID-19 em nossa região, devido ao crescente no número de internações que vem acontecendo no Estado de São Paulo.

Segundo a prefeitura de Caieiras, para atender as necessidades educacionais dos bebês, crianças, jovens e adultos da rede, as aulas remotas continuam. “As famílias serão chamadas pelas Unidades Educacionais para esclarecimentos e orientações”, informou.