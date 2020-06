Caieiras adere mais uma vez a Campanha “Meias do Bem”

A prefeitura, que fez questão de participar mais uma vez, tem como embaixador o vice-prefeito Adriano Sopó.

O processo acontece da seguinte maneira: as meias são higienizadas, trituradas e transformadas em cobertores, que futuramente serão doados para aqueles que mais precisam. Vale ressaltar que a cada 40 pares de meias, é possível fazer um cobertor.

Serão colocadas caixas nas 38 escolas municipais, onde poderão ser feitas as doações toda quarta-feira, das 8 às 17 horas. O mesmo ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde.

As doações também poderão ser feitas ligando no Comitê de Combate ao Cononavírus, pelos telefones: 4445-9222 / 9224 / 9334 / 9199/ 9268 / 9269. Basta o munícipe ligar, informar sobre a doação e passar o endereço e, dessa forma, a equipe vai até o local para recolher as meias.

Desde quando iniciou o projeto da PUKET, Caieiras foi o município que mais arrecadou meias para a campanha, com mais de 20.000 pares, que foi e ainda é de fundamental importância, por isso, não deixe de doar. Faça a sua parte!