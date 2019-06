Caieiras adere ao projeto “Meias do Bem”, da Puket

“Esse é um momento muito oportuno para o lançamento desse projeto, o frio está chegando e sei que a população caieirense, solidária como sempre, fará parte dessa campanha e ajudará quem precisa”, afirmou Gersinho.

A prefeitura irá incluir caixas em vários prédios públicos, para que dessa forma a coleta fique mais acessível aos munícipes que queiram participar dessa causa.

Os locais de coleta serão: todos os Centros Esportivos; todas as UBS, o CIAS, o CAPS II Adulto, o Centro de Reabilitação e Fisioterapia Benedito Soares; as 38 escolas da Rede Municipal, os colégios da Rede Estadual e particulares (Objetivo e Senemby), além do CCI (Centro De Convivência Do Idoso), CRAS Centro, Céu das Artes, Centro Cultural, Teatro Municipal, Base da GCM em Santa Inês, Departamento de Trânsito, Núcleo de Capacitação Profissional Mário Meneguini, Paço Municipal, Câmara Municipal e na Etec.