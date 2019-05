Caieiras abre processo seletivo nas áreas da Saúde e Educação

De acordo com edital, são quatro vagas para médico psiquiatra e 15 para professor de educação básica. A contratação é por prazo determinado de até doze meses, prorrogável no limite da lei e desde que devidamente justificado, para preencher as vagas discriminadas.

A seleção será feita por meio de pontuação com a apresentação de títulos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tempo de serviço na área pública ou privada.

Confira o edital completo no site http://www.caieiras.sp.gov.br.