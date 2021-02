Caieiras abre pesquisa sobre voltas às aulas presenciais

O retorno na rede municipal de ensino cabe as prefeituras a decisão. Em Caieiras, a Secretaria Municipal de Educação criou uma pesquisa para saber qual o interesse da população na volta às aulas presenciais.

De acordo com a prefeitura, pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal podem participar da enquete. Para responder o formulário é só clicar no botão abaixo, localizar a escola onde o aluno está matriculado e responder as questões.

Preencha Aqui o Formulário