Caieiras abre período de inscrições para educação infantil e fundamental

De acordo com a prefeitura, as inscrições serão presenciais. Confira abaixo a relação de documentos necessários para concluir o processo:

*Certidão de nascimento e cédula de identidade da criança (se a possuir), cópia e original;

*Cópia da cédula de identidade do responsável indicado na ficha cadastral do aluno(a);

*Cópia do CPF do responsável indicado na ficha cadastral do aluno(a);

*Endereço de e-mail do responsável indicado na ficha cadastral do aluno(a);

*Telefone do responsável indicado na ficha cadastral do aluno(a);

*Cópia do Cadastro do Programa Bolsa Família (se possuir);

*Comprovante de endereço no município de Caieiras (cópia e original), no nome dos pais, avós ou responsável legal da criança (caso o comprovante de endereço esteja em nome do responsável legal, é necessário apresentar cópia da guarda), no caso de casa alugada cópia do contrato de aluguel, e em

caso de casa cedida o proprietário do imóvel deverá fazer uma declaração com reconhecimento de firma;

*2 fotos 3×4 recentes;

*Carteira de vacinação da criança atualizada (cópia e original);

*Apresentação de laudo comprobatório atualizado de deficiências e/ou transtornos, com CID.

Fonte: Prefeitura Municipal de Caieiras