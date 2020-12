Caieiras abre matrículas para o “Curso de Verão”

As matrículas estão sendo realizadas das 08h às 14h, no Núcleo Mário Meneguini, situado na Av. Paulicéia, 400, em Laranjeiras, ou no Núcleo Márcio Menegato, localizado na Rua Itapeva, 30, no Serpa. O curso terá a carga horária de 20 horas, disponível nos períodos: manhã, tarde e noite. As aulas terão início no dia 4 de janeiro e vão até 31 do mesmo mês.

Para se matricular o munícipe precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e ter no mínimo 14 anos completo, caso seja menor de idade, o aluno precisa estar acompanhado pelo responsável, que também precisa estar com seus documentos pessoais.

Mais informações e dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: 4441-3770 (Núcleo Mário Meneguini) ou 4442-0866 (Núcleo Márcio Menegato).