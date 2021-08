Caieiras abre mais vagas para castração. Tutores são convocados para regularizar cadastro

De acordo com a municipalidade, muitos tutores que fizeram a inscrição não estão sendo chamados em razão da dificuldade de contato pelos telefones informados no ato do cadastro realizado no site da prefeitura.

O chamado é direcionado aos que fizeram a inscrição e que ainda não foram chamados para agendamento da castração de seus animais e também, àqueles que o contato foi efetivado, mas não compareceram para finalizar o cadastro.

Ainda segundo a prefeitura, serão abertas mais 200 vagas para castração de gatos macho e fêmea e cachorro macho. “Não abriremos vagas para cadelas, pois, já estamos com uma demanda muito grande de fichas cadastradas”, explica a prefeitura.

A regularização dos cadastros é de extrema importância para que o serviço de castração possa ser realizado de forma efetiva e contínua.

Cadastro

O cadastro será feito na segunda-feira, 16, das 9 às 15 horas, no Velódromo Municipal, localizado na Rua João Dártora, 571, Centro.

Importante: levar xerox do comprovante de residência e do RG (o cadastro só será efetivado mediante a apresentação da xerox). Caso o tutor não possa comparecer na data agendada, pode ser um parente, amigo ou vizinho.