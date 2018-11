Caieiras abre inscrições para processo seletivo na área social

A inscrição é gratuita e deverá ser feita na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente habilitado para este fim (procuração com poderes específicos e firma reconhecida em cartório), no período de 26/11 a 30/11/2018, no horário das 13 às 16 horas.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Caieiras: www.caieiras.sp.gov.br.