Caieiras abre inscrições para curso de capacitação em tecnologia

No curso, os jovens aprenderão linguagens de programação para desenvolver soluções inovadoras, como, por exemplo, aplicativos que facilitem a resolução de simples problemas do cotidiano – como pagar uma conta ou conseguir uma carona – ou até mesmo salvem vidas, fazendo o monitoramento em tempo real de alterações nas condições fisiológicas em pacientes com determinada doença.

O curso é voltado para jovens de 16 a 25 anos, estudantes de escolas públicas ou particulares e também de ensino superior, com ou sem conhecimento prévio, sem distinção de gênero, cor ou bairro onde mora.

As inscrições estão abertas até as 8 horas da segunda-feira, 10, no site da prefeitura de Caieiras: www.caieiras.sp.gov.br.