Caieiras abre inscrições para a campanha gratuita de castração de cães e gatos

A Vigilância Sanitária de Caieiras informa aos interessados que as inscrições para a campanha gratuita de cães e gatos serão feitas em 11 de janeiro, a partir das 9 horas, na Escola Estadual Alfried Theodor Weiszflog, na Vila dos Pinheiros, bairro vencedor da última enquete realizada pela prefeitura para que a população escolhesse o destino do ônibus no primeiro semestre de 2018. O cadastro será feito até o preenchimento de todas as vagas