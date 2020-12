Caieiras, 62 primaveras

Com a proximidade do aniversário de emancipação desta cidade querida que vai completando mais uma de suas 62 primaveras, fomos verificar na história do empreendedor Cel. Rodovalho e sua esposa, sra. Etelvina, um interessante fato, que pode traduzir essa aptidão natural de organização que Caieiras revela, que persiste até nossos dias, entre idas e vindas da administração pública, com eventuais polarizações e antagonismos, que se estreitaram ou ampliaram ao longo dos anos.