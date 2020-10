Cai o número de acidentes com mortes nas rodovias paulistas

Nos 10,8 mil quilômetros de rodovias concedidas, administradas pelas 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias sob a regulação da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, foram 775 fatalidades nos nove primeiros meses do ano, diante de 946 no mesmo período de 2019.

A cada contrato de concessão é estabelecido no Programa de Redução de Acidentes (PRA) um pacote de ações de gestão de segurança viária, com análises, diagnósticos e propostas que possam solucionar os problemas identificados. Atualmente, trabalha-se com o conceito de rodovias que “perdoam”, ou seja, os projetos e serviços rodoviários implantados tem que possuir padrão que preveem erros e, caso ocorram, não ocasionem perdas de vidas.

Nas rodovias administradas pelo DER, Departamento de Estradas de Rodagem, foram 1.351 ocorrências com mortes de janeiro a setembro, frente à 1.653, contabilizadas no mesmo período do ano passado.