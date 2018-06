Café, a estrela da vez que faz voltar ao tempo

Neste caso, o café é a estrela da vez que faz voltar ao tempo e, além da memória que leva à saudade e nostalgia, ainda é utilizado para consumo próprio, passando por todas as etapas e processos até o moinho. Mais que gratificante, é voltar ao passado e se emocionar ao ver a peneira de café colhido e deixado no sol, antes de ser torrado e transformado em uma das bebidas mais consumidas do mundo.

A cena foi registrada em Caieiras e para quem é amante do café, além de deixar com água na boca chamou a atenção por ser uma prática artesanal quase impossível de se ver nos dias de hoje.