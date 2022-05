Cadê a picanha e a costela dos sanduíches?

O McDonalds foi o primeiro a aparecer nas manchetes por vender ‘McPicanha’ sem picanha. Não demorou e o Burger King também foi citado por comercializar Whopper Costela sem costela.

Além de memes que vilarizaram na internet, representantes dos dois restaurantes terão de dar explicações a Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor do Senado convocados para debater as denúncias que apontam publicidade enganosa.

Órgãos de defesa do consumidor foram os primeiros a autuar as empresas.

Que esse tipo de fiscalização chegue também a outros produtos e que pizzas vendidas como filé mignon no recheio esteja mesmo utilizando a carne divulgada, bem como gasolina sendo comercializada dentro das especificações exigidas. Quem ganha com isso é o consumidor.