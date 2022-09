Cadastro para castração agora é online em Franco da Rocha

A mudança promovida pela prefeitura, agora permite que você realiza todo procedimento de sua casa, pelo computador ou celular, acessando o site: http://castracao.francodarocha.sp.gov.br/inicio. Ao entrar na página, basta criar um login, fazer o cadastro do seu pet e garantir ele na fila de agendamento.

Após o cadastro, a Unidade de Vigilância de Zoonoses entra em contato com o tutor para informando dia e horário do agendamento com a clínica conveniada.

Caso o munícipe tenha dúvida, pode entrar em pelo telefone: 4800-1927, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Vale lembrar que o programa é destinado apenas aos moradores de Franco da Rocha.

Importância da castração

Como a reprodução de cães e gatos é muito rápida, o descuido com os animais em casa e os animais deixados soltos nas ruas é a principal causa da grande reprodução e do aumento do número de animais abandonados. Além do risco de contrair doenças e transmiti-las, ser atropelado, provocar acidentes de carros, receber maus-tratos, como pedradas, pauladas, chutes, etc., cães e gatos na rua cruzam e podem ter 12 ou mais filhotes ao ano.

Abandonados por seus guardiões, eles acabam por sofrer, sentir fome, sede, frio, medo, ficar doentes e transmitir doenças para as pessoas e outros animais.

