Com trajetória de sucesso e muitos aplausos a comédia “Cada Um Tem o Anjo Que Merece” fica em cartaz no Bibi Ferreira, todos os sábados, até 30 de abril. O texto traz a assinatura de Pedro Fabrini com direção de Maximiliana Reis e em montagens anteriores já foi vista por mais de 100 mil pessoas, recebendo elogios rasgados da crítica especializada.