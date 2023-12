Foto: Divulgação

Grande sucesso de público a comédia reestreia no Bibi Ferreira

Sucesso de público há algumas temporadas a comédia “Cada um tem o anjo que merece” volta aos palcos a partir de 13 de janeiro no Teatro Bibi Ferreira, região central de São Paulo.

A montagem mantém a parceria entre o autor e ator Pedro Fabrini e a diretora Maximiliana Reis, ficando no Bibi Ferreira até 24 de fevereiro. Depois o espetáculo segue para apresentações em Portugal.

O texto de Fabrini mergulhou no estilo “Vaudeville”, forma de entretenimento popular com origens no século XV a qual misturava diversas atrações distintas, sem qualquer ligação entre elas, objetivando chamar atenção e ganhar dinheiro.

Como resultado temos uma comédia de erros para toda a família rir e se emocionar.

Fabrini interpreta o anjo do título que lá dos céus é enviado à Terra para ajudar, ou pelo menos tentar, o casal Oswaldo (Douglas Brito) e Quitéria (Sill Esteves) “que vive às turras, brigando e se desentendendo a todo momento, por qualquer motivo”.

Prestes a se separar Oswaldo e Quitéria recebem de surpresa o anjo cuja “missão é recuperar o amor que existe entre o casal. Todavia, ele acaba entrando em várias confusões”.

O anjo passa inúmeros perrengues, sendo confundido com um bandido até provar que veio dos céus para selar a paz e o amor entre o casal. Mas a coisa só piora com situações inusitadas e muitas gargalhadas.

SERVIÇO

Cada um tem o anjo que merece

Direção – Maximiliana Reis

Texto – Pedro Fabrini

Com: Douglas Brito, Sill Esteves e Pedro Fabrini

Gênero: Comédia

Duração: 70minutos

Classificação Etária: 12 anos Temporada: de 13 de janeiro a 24 de fevereiro, sábados, às 19h.

Ingressos de R$ 40 a R$ 80

bilheteria on line https://www.sympla.com.br/

Horário da Bilheteria

Durante a semana, somente caso haja espetáculo, 1h antes do início da sessão. Sábados, das 14h até o horário de início do espetáculo. Domingo, das 15h às 19h30.

Teatro Bibi Ferreira – 294 lugares

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931 – Bela Vista

Tel. (11) 3105-3129

www.teatrobibiferreira.com.br