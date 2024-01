Cada um com seus pobrema volta aos palcos

Foto: Divulgação

Marcelo Médici e seus icônicos personagens em março no Opus Frei Caneca

Não foram poucos os pedidos feitos a Marcelo Médici para a volta de “Cada Um Com Seus Pobrema”. Um dos maiores sucessos nos palcos brasileiros a montagem terá curta temporada em março no Teatro Opus Frei Caneca, região central de São Paulo. Serão apenas quatro sessões ao longo do mês.

Esse retorno é mais que necessário, é comemorativo, pois marca os vinte anos dessa comédia-solo na qual Médici interpreta oito hilários personagens, surpreendendo pela agilidade e talento em mudar radicalmente de expressão e voz.

Impossível não gargalhar com o corintiano Sanderson, o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira (famosa em vídeos no youtube e programas de TV), a apresentadora infantil Tia Penha, entre outros.

Sanderson até ganhou trajetória própria participando do humorístico “Vai Que Cola”, do Canal Multishow.

“Cada Um Com Seus Pobrema” tem a assinatura de Marcelo Médici e direção segura de Ricardo Rathsam privilegiando “a brilhante capacidade de improvisação de Médici, dando uma característica única a cada apresentação, enquanto o figurino se transforma conforme mudam os personagens, mantendo o ritmo dinâmico do espetáculo”.

Claro que em vinte anos o mundo e costumes mudaram, porém Marcelo Médice atualiza constantemente o texto o que garante à comédia ser revitalizada a cada temporada. O espetáculo estreia em 5 de março e acontece todas às terças-feiras do mês.

SERVIÇO

Cada Um Com Seus Pobrema

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 90 min.

Classificação: 14 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Dias e horários

5, 12, 19 e 26 de março – 21 horas – Somente às terças-feiras

INGRESSOS

A partir de R$ 60,00

Informações e vendas

Uhuu.com – com taxa de serviço

http://tinyurl.com/2rryvje5