Cada um com seus pobrema em São Paulo

Foto: Divulgação

Marcelo Médici volta ao Teatro SABESP Frei Caneca com seus hilários personagens

Com mais de trinta anos de carreira, inúmeras novelas e peças no curriculo, prêmios aos montes e hilários personagens criados o paulistano Marcelo Médici é um dos maiores nomes do humor nacional. Consagrado com o espetáculo “Cada Um Com Seus Pobrema” o ator/comediante inicia nova temporada no Teatro SABESP Frei Caneca, na capital paulista, a partir de 8 de abril.

Médici tem levado “Cada Um Com Seus Pobrema” para todo Brasil nas comemorações de duas décadas dessa comédia-solo na qual interpreta oito engraçadíssimos personagens, surpreendendo pela agilidade e talento em mudar radicalmente de expressão e voz.

Impossível não gargalhar com o corintiano Sanderson, o último mico-leão-dourado do mundo, a vidente Mãe Jatira (famosa em vídeos no youtube e programas de TV), a apresentadora infantil Tia Penha, entre outros. Sanderson, que está insuportável com o 31º título paulista do Coringão, até ganhou trajetória própria participando do humorístico “Vai Que Cola”, do Canal Multishow.

“Cada Um Com Seus Pobrema” tem assinatura de Marcelo Médici e direção segura de Ricardo Rathsam privilegiando “a brilhante capacidade de improvisação de Médici, dando uma característica única a cada apresentação, enquanto o figurino se transforma conforme mudam os personagens, mantendo o ritmo dinâmico do espetáculo”.

Claro que o mundo, sociedade e os costumes mudaram ao longo desses vinte anos, porém Marcelo Médici atualiza constantemente o texto fazendo a comédia ser revitalizada a cada temporada.

“Cada Um Com Seus Pobrema” fica em cartaz na região central até 27 de maio com sessões somente às terças-feiras.

SERVIÇO

Cada Um Com Seus Pobrema

Teatro SABESP Frei Caneca

Temporada: De 8 de abril até 27 de maio

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP

Sessões somente às terças-feiras: 20 horas

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 90 min.

Classificação: 14 anos.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

INGRESSOS

A partir de R$ 60,00

Informações e vendas

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/cada-um-com-seus-pobrema-14356