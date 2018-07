C3 Urban Trail, o novo aventureiro da Citroën

Preços e versões disponíveis

C3 St@rt 1.2 Puretech – R$ 43.990

C3 Attraction 1.2 Puretech – R$ 49.990

C3 Tendance 1.2 Puretech – R$ 52.940

C3 Attraction Auto 1.6 – R$ 55.990

C3 Tendance Auto 1.6 – R$ 61.940

C3 Urban Trail Auto 1.6 – R$ 63.590

C3 Exclusive Auto 1.6 – R$ 65.490

O visual é o que mostra o aspecto aventureiro do Citroën C3 Urban Trail. As laterais trazem os airbumps, peças emborrachadas que protegem contra batidas. Os para-lamas receberam molduras plásticas, enquanto as rodas são de 16 polegadas com desenho exclusivo e pintura é em dois tons, com o teto sempre na cor preta.

Como dito acima, por ser a segunda versão mais cara do hatch, o C3 Urban Trail vem bem equipado, com ar-condicionado digital, computador de bordo, direção elétrica, faróis de neblina, central multimídia com tela de 7 polegadas, vidros elétricos nas quatro portas e porta-luvas com refrigeração e iluminação.

Design atraente

A Citroën é conhecida mundialmente por oferecer design único em seus modelos. Agora, com o lançamento do Novo Citroën Urban Trail, o carro traz novas rodas, que está com linhas ainda mais marcantes e qualidade incontestável.

Com o teto bi-ton você faz com que todas as suas viagens sejam repletas de design e de exclusividade: e tudo isso com muito estilo. Escolha a sua opção de cor favorita e acelere com ainda mais atitude.

Com muita atitude e jovialidade, esse acessório é mais uma das marcas únicas do Urban Trail. Essa versão exclusiva é apresentada com os airbump’s – que garantem mais proteção para o modelo e estilo em cada quilômetro rodado.

Tecnologia presente

O C3 URBAN TRAIL é equipado com a central multimídia com tela touchscreen. Por meio de uma prática tela tátil de 7 polegadas, pode-se manipular todos os recursos de áudio e conectividade oferecidos pela central multimídia: rádio AM/FM, Bluetooth (áudio streaming), USB (áudio com exibição de capas e photoviewer) e entrada AUX (auxiliar).

O sistema oferece diversos recursos, tais como:

– MirrorScreen (MirrorLink + CarPlay);

– Espelhamento da tela do Smartphone na tela da central multimídia;

– Sistema de reconhecimento de voz por meio de Smartphone;

– USB 2.0 input;

– Sistema de reconhecimento de voz por meio de Smartphone;

– Ar-condicionado automático digital.

Mirrorscreen

O «mirroring», ou espelhamento de tela, é uma função que permite a exibição da tela de seu smartphone na tela do veículo. Na Citroën, esta funcionalidade chama-se «MirrorScreen». O MirrorScreen apresenta as seguintes vantagens:

– Integração e modernidade: respeito ao estilo pela duplicação do smartphone sobre a tela de 7”;

– Segurança: visibilidade e ergonomia preservadas, aplicações disponíveis certificadas para uma utilização compatível da condução, com dois níveis de informação, conforme o veículo se movimenta;

– Simplicidade: exibição e controle das aplicações compatíveis desde a tela tátil de 7 polegadas;

– Compatibilidade assegurada por duas soluções: MirrorLink para o sistema Androide e CarPlay para Apple;

– Controle: utilização do mesmo pacote de dados do cliente sem custo adicional de uma segunda assinatura mensal.

Reconhecimento vocal via Smartphone

Vinculado à função MirrorScreen, o reconhecimento vocal via Smartphone (como S-Voice de Android e Siri da Apple) permite controlar funções do seu Smartphone à distância, sem tirar os olhos da estrada, por meio de uma simples pressão no botão de reconhecimento vocal localizado na chave de seta. Permite por exemplo:

– Realizar chamadas;

– Escolher e reproduzir músicas;

– Ler e ditar mensagens de texto;

– Utilizar mapas para obtenção de itinerário;

– Ler notificações;

– Encontrar informações no calendário;

– Criar lembretes.

Para utilizar essas funções, é necessário possuir um telefone compatível e conectado ao veículo por meio de cabo USB.